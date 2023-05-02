Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.05.2023 11:19

Ukrayna ordusu taarruz için 8 tugay oluşturdu

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya’ya karşı taarruz için 8 tugay oluşturulduğunu açıkladı.

Ukrayna ordusu taarruz için 8 tugay oluşturdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Klimenko, Interfax-Ukrayna’ya verdiği röportajda, Rusya'yı Ukrayna topraklarından çıkarmak için hazırlıkların devam ettiğini, karşı taarruz için yeni tugayların oluşturulduğunu söyledi.

Bakan Klimenko, tugayları silahlarla donattıklarını belirterek, “Ek ekipleri oluşturma planımız var, çünkü buna talep var ve kapasitemiz yeterli.” ifadesini kullandı.

Yeni tugayların 2-3 haftalık eğitimden geçeceklerini dile getiren Klimenko, bu tugayların görevinin, askeri operasyonlar sırasında savunma güçleriyle birlikte karşı taarruz eylemi gerçekleştirmek olduğunu aktardı.

Klimenko, savaş görevi verildikten sonra tugayların savunma kuvvetlerinin komutası altına gireceğini kaydetti.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
New York'ta silahını teslim edene 500 dolarlık hediye çeki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:38
Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
12:33
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7'ye yükseldi
12:45
30 kaza kara noktası daha güvenli hale getiriliyor
12:40
12. sınıflar devamsızlıktan muaf tutulacak
12:23
Depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mekanlar restore edildi
12:05
BTK Demir Yolu Hattı'nda 2,4 milyon ton yük taşındı
Depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mekanlar restore edildi
Depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mekanlar restore edildi
FOTO FOKUS
Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ