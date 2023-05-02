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Dünya
TRT Haber 02.05.2023 11:11

İngiltere'de göçmenlere yer bulamayan hükümet gemileri kullanma kararı aldı

İngiltere, sayıları giderek artan düzensiz göçmenlerin nerede barındırılacağını tartışıyor. Bu kez, kullanılmayan gemilerin barınma merkezlerine dönüştürülmesi seçeneği gündemde. Göçmenler ilk aşamada 10 gemiye yerleştirilecek.

İngiltere'de göçmenlere yer bulamayan hükümet gemileri kullanma kararı aldı

İngiltere, sayıları giderek artan düzensiz göçmenlerin konaklama sorununu çözmek için farklı seçenekleri tartışıyor.

Bunlardan biri de kullanılmayan gemilerin barınma merkezlerine dönüştürülmesi.

İngiliz The Guardian gazetesi hükümetin, kullanılmayan 10 geminin tahsisi üzerinde çalıştığını duyurdu.

BM’den İngiltere göçmen yasasına tepki
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Bu kapsamda ilk aşamada Dorset limanındaki dev bir mavnanın kullanılmasını onaylandı.

İşlevsiz duran mavnada 400 göçmen barınacak. Mavna gelecek ay başında Portland limanına demirlenecek.

Haziran ayı sonunda da ilk aşamada sığınma işlemleri biten bekar erkekler mavnaya yerleştirilecek.

Hükümet, bin 800 kişilik eski bir yolcu gemisi için de görüşme yapıyor. 10 deniz taşıtının kullanılması planlanıyor.

İngiltere'de yaklaşık 51 bin göçmen otellerde barınıyor. Bunun günlük maliyeti 6 milyon sterlini aşıyor.

Ancak gemilerde barınmanın maliyetinin bu miktarı da aşacağı ve günlük 7 milyon sterlini bulacağı belirtiliyor.
 

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