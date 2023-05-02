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Dünya
TRT Haber 02.05.2023 11:20

New York'ta silahını teslim edene 500 dolarlık hediye çeki

ABD bireysel silahlanmayla mücadele etmeye çalışıyor. New York eyaletinde başlatılan kampanyada silahlarını teslim edenler 500 dolarlık hediye çeki alıyor. Kampanyanın başından beri 3 binden fazla silah teslim alındı.

New York'ta silahını teslim edene 500 dolarlık hediye çeki

New York eyaletinde bireysel silahlanmayla mücadele için bir kampanya başlatıldı.

Silahını getiren 500 dolarlık hediye çeki alırken,, Birden fazla her silah için ek olarak 150 dolarlık hediye çeki veriliyor.

ABD silah şiddeti kıskacında
ABD silah şiddeti kıskacında

Eyalet genelinde ateşli silahlar için 9 geri alım noktası kuruldu. Kampanyanın başından beri 3 binden fazla silah teslim alındı.

New York Başsavcısı Letitia James önderliğinde yürütülen kampanya kapsamında 3 binden fazla silahın teslim alındığı açıklandı.

Açıklamaya göre teslim edilen silahların çoğu eyalet dışından.

New York Polisinin de silah başına 200 dolar ödenen ayrı bir geri alım programı bulunuyor.

ABD merkezli Silah Şiddeti Arşivi'nin verilerine göre, bu yıl ülkede yaklaşık 6 bin kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.
 

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