Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Oleşçuk, NATO üyesi devletlerin hava kuvvetlerinin sempozyumuna çevrim içi katıldı.

Cephedeki duruma ilişkin güncel bilgiler veren Oleşçuk, Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Oleşçuk, ülkesine destek veren devletlere teşekkür ederek, "Ukrayna Hava Kuvvetlerine devletimizi Rusya'nın hava saldırılarından etkili bir şekilde koruyabilecek modern dördüncü nesil çok amaçlı savaş uçakları sağlama çabalarını artırmanızı istiyorum." ifadesini kullandı.

Ortakların koordineli eylemlerinin Ukrayna'nın Batı menşeli çok amaçlı uçaklara en kısa sürede sahip olmasına imkan sağlayacağına işaret eden Oleşçuk, bu hedefe ulaşmanın mevcut örneğinin tank koalisyonu olduğunu belirtti.