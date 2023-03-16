Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya'da Rusya için casusluk yaptıkları şüphesiyle 9 kişi gözaltına alındı
Polonya'da Rus casusluk şebekesi üyesi olduğu iddia edilen 9 kişinin, Ukrayna'ya silah taşımak için kullanılan demir yolunu izledikleri ve sabotaj eylemleri hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Teşkilatının, Rusya için casusluk yaptığından şüphelenilen 9 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.
Kaminski, şüphelilerin, "Ukrayna'ya yönelik teçhizat, silah ve yardım tedarikini felç etmeyi amaçlayan sabotaj eylemleri" hazırlığında olduklarını kaydetti.
Şüphelilerin Ukrayna'ya yardım taşıyan nakliye araçlarına yerleştirmeyi planladıkları kameralar, elektronik cihazlar ve GPS vericilerine el koyulduğunu bildiren Kaminski, soruşturmanın sürdüğünü aktardı.
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