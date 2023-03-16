Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin: Rusya yaptırım savaşıyla karşı karşıya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin tarihte görülmemiş bir yaptırım savaşıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Putin, savaşın başlamasından bu yana ilk kez iş çevreleriyle büyük bir toplantı düzenledi.
Yaptığı açıklamada Rusya'nın bir "yaptırım savaşı" ile karşı karşıya olduğunu, kaçmak yerine Rusya'da kalmaya karar veren Batılı firmaların akıllıca bir karar verdiğini söyledi.
"İşte tam da şimdi güçlü bir iş dünyasına ihtiyacımız var. Lojistik ve finansal sorunları çözmek zorundayız" diyen Putin, iş liderlerine Rus devletine yardım etmek için çalıştıkları için teşekkür etti
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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