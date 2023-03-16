Putin, savaşın başlamasından bu yana ilk kez iş çevreleriyle büyük bir toplantı düzenledi.

Yaptığı açıklamada Rusya'nın bir "yaptırım savaşı" ile karşı karşıya olduğunu, kaçmak yerine Rusya'da kalmaya karar veren Batılı firmaların akıllıca bir karar verdiğini söyledi.

"İşte tam da şimdi güçlü bir iş dünyasına ihtiyacımız var. Lojistik ve finansal sorunları çözmek zorundayız" diyen Putin, iş liderlerine Rus devletine yardım etmek için çalıştıkları için teşekkür etti