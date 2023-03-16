Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus istihbaratının Rostov-na-Donu kentindeki binasında çıkan yangında bir kişi öldü
[AA (Arşiv)]
Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Rostov-na-Donu kentindeki binasında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansına göre, FSB'ye bağlı sınır denetimi idaresinin, Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan binasında yangın çıktı.
Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Rostov-na-Donu Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram'dan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangına elektrik kablolarındaki kısa devrenin neden olduğunu belirtti.
Golubev, çevredeki binalardan kent sakinlerinin tahliye edildiğini aktardı.
Etiketler: Rusya
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