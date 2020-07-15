Ukrayna haber ajansı UNIAN'ın haberinde, Türkiye'nin Ukrayna vatandaşlarına kapılarını açan ilk turizm destinasyonu olduğu hatırlatıldı.

Haberde, Türkiye'nin COVID-19 salgınına karşı kapsamlı önlemler aldığı ve güvenli bir tatil sezonu geçirmek için şartların oluşturulduğu vurgulandı.

Türkiye'nin havalimanları ile tatil beldelerinde aldığı önlemlere değinilen ve Ukrayna'daki pratikleriyle karşılaştırılan haberde, alınan önlemlerin çok başarılı olduğu, Türkiye'de tatilde COVID-19'a yakalanma riskinin Ukrayna'ya nazaran daha az olduğu ifade edildi.

Ayrıca, bu sezon geçen senelere göre daha az turist olacağı için daha konforlu bir tatil geçirileceğine dikkat çekildi.