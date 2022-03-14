Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna konusunda Almanya Türkiye'yle koordinasyon içinde olacak
[Fotoğraf: Getty]
Almanya, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye ile yakın koordinasyon içinde olmak istediğini açıkladı.
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, NATO partneri olan ve (Ukrayna konusunda) büyük rol oynayan Türkiye ile koordinasyon içinde olmanın önemini vurguladı.
"Bir an önce ateşkesin sağlanması ve Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün savunulması için birlikte çaba sarf etmemiz gerekiyor."
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geliyor.
İki lider arasında başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.
Etiketler: Almanya Rusya Ukrayna Olaf Scholz Recep Tayyip Erdoğan
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