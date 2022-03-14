Ukrayna'nın Mariupol kentinde hastaneye düzenlenen saldırının ardından Associated Press (AP) gazetecileri tarafından çekilen fotoğrafla tüm dünya o hamile kadını tanımıştı.

Görüntülerde kuşatma altındaki Mariupol kentindeki molozların arasından ekipler sedye üzerinde yaralı hamile kadını taşıyordu.

Yaşananlar savaşın en acımasız görüntüleri olarak kayda geçti.

Kadın, başka bir hastaneye kaldırıldı. Cerrah Timur Marin kadının durumunun çok ağır olduğunu söyledi. Doktorlar bebeği sezaryen ile doğurttu, ancak bebek yaşam belirtisi göstermedi.

"Beni şimdi öldürün!"

Bebeğini kaybettiğini anlayan kadın, sağlık görevlilerine "Beni şimdi öldürün!" diye bağırdı.

Anneyi yaşatmak için uğraşan sağlık görevlileri bu çabanında sonuç vermediğini söyleyerek anne ve bebeğinin öldüğünü açıkladı.