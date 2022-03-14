Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 19'uncu gününde Kremlin’den açıklama geldi. Rusya'nın Ukrayna’daki tüm planları tam ve belirtilen zaman çerçevesinde gerçekleştireceğini söyleyen sözcü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki operasyonun sivil kayıpları azaltmak üzere planlandığını savundu.

Ukrayna’daki “silahlı milliyetçi unsurların”, yerleşim yerlerinde konuşlandıklarını anlatan Peskov, “Kiev dahil, kalabalık nüfuslu bölgelere yönelik askeri operasyon ağır sivil kayıplara yol açacaktır. Dolayısıyla operasyon planları bu şartlar göz önünde bulundurularak yapıldı” diye konuştu.

Peskov, Ukrayna’daki savaşın bitiş tarihine yönelik bir soruyu yanıtlayarak “Şimdilik denecek bir şey yok. Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlarla yalnızca askeri altyapı tesislerine saldırıyor. Tüm planlar, daha önce onaylanmış sürede tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Çin'den yardım iddialarına yalanlama



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, İngiliz Financial Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde yer alan iddialara ilişkin, "ABD, Ukrayna meselesinde Çin'i hedef alan dezenformasyon yayıyor. Bu, kötü niyetli." ifadelerini kullanmıştı.



Kremlin sözcüsü de bu iddiaları yalanlayarak Rusya’nın Çin’den askeri yardım istemediğini söyledi.

"Ekonomik savaşın etkileri en aza indirilecek”

Rusya, Ukrayna’daki askeri operasyonu için yeterli askeri kaynaklara sahip olduğunun söylendiği açıklamada ekonomik yaptırımlara dair de bilgi verildi. “Rusya’ya yönelik ekonomik savaşın etkileri en aza indirilecek” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna’da bazı büyük yerleşim yerlerinde tümüyle kontrolü ele alabileceklerine işaret eden Peskov, “Rusya Savunma Bakanlığı, sivil nüfusun güvenliğini sağlamak için, tahliyeler için kullanılan alanlar dışında büyük yerleşim yerlerinin kontrolünün tümüyle ele geçirilmesi olasılığını dışlamamaktadır.” yorumunda bulundu.

Kremlin sözcüsü Donetsk’te yaşananları da “Ukrayna’nın Donetsk'e saldırısı bir trajedidir, sivillere yönelik bir saldırıdır. Görünen o ki Ukrayna’nın deniz aşırı patronları Ukrayna ordusuna emirler veriyor” şeklinde değerlendirdi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı’da Donestk'ten 250 binden fazla göçmenin Rusya'ya giriş yaptığını açıkladı.