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Dünya
AA 08.06.2023 12:32

Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulmasından bu Herson'da su seviyesi 5,5 metre yükseldi

Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın vurulmasının ardından, barajın altındaki yerleşim yerlerinde su seviyesi 5,5 metre yükseldi.

Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulmasından bu Herson'da su seviyesi 5,5 metre yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi Başkan Yardımcısı Volodimir Demçuk, katıldığı bir yerel televizyon programında, Kahovka Barajı'nın vurulmasından sonra bölgedeki durumu anlattı.

Su seviyelerinde hala artışın kaydedildiğini ancak yükselme hızında azalma olduğunu belirten Demçuk, "Barajın patlamasından bu yana Herson şehrinde su seviyesi 5,5 metre yükseldi." dedi.

Dnipro Nehri'nin Ukrayna kontrolündeki sağ kıyısında 20 yerleşim yerinin su altında kaldığını bildiren Demçuk, bölgeden 103'ü çocuk 1900'den fazla kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Herson Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin de sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Herson bölgesinin 600 kilometrekarelik bir alanının su altında olduğunu vurgulayarak, "Toprakların yüzde 32'si Dnipro'nun sağ kıyısında, yüzde 68'i sol kıyıda yer alıyor." bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise bölgede 9 tahliye merkezinin kurulduğu, nehrin sağ kıyısında toplam 20 yerleşim yeri ile 2 bin 629 evi su bastığı duyuruldu.

"Barajda bir günde su seviyesi 1 metre azaldı"

Öte yandan Ukrayna hidroenerji santralleri kuruluşu "Ukrgidroenergo"nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahovka Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam etti.

Barajın Nikopol şehri yakınlarındaki su seviyesinin yerel saatle 08.00 itibarıyla 13 metre olduğu aktarılan açıklamada, "Bir gün içinde Kahovka'da su seviyesi neredeyse 1 metre azaldı." ifadesi kullanıldı.

Enerji sisteminin daha dengeli bir şekilde işletilmesi için farklı senaryolar üzerinde çalışılıyor.

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