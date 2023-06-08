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Dünya
AA 08.06.2023 12:30

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den muhalefete diyalog çağrısı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkedeki muhalif gösteriler sonrası tüm kesimlerle diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den muhalefete diyalog çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Cumhurbaşkanı Sall, mecliste yaptığı konuşmada, ülkedeki siyasi gerilimin azaltılmasına yönelik yeni bir adım atıldığını belirterek, hukukun üstünlüğünde barış, dayanışma ve istikrar içinde bir arada yaşamak için tüm kesimlerle diyalog ve istişareye açık olduğunu dile getirdi.

Yurt dışındaki konsolosluklara yönelik saldırıları eleştiren Sall, bu tür özel ve kamu kurumlarına yönelik saldırıları "vandallık" olarak nitelendirdi.

Senegal'de günlerdir devam eden protestolar sonrası ilk defa resmi açıklama yapılması dikkati çekti.

Senegal'de muhalif lidere 2 yıl hapis cezası

Senegal'de muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da başkent Dakar'da görülen duruşmada tecavüz suçlamasından aklanmış, gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Sonko, hakkındaki suçlamaları reddederek davanın siyasi amaçlı olduğunu savunurken partisi PASTEF, mahkemenin verdiği kararın siyasi bir komplonun parçası olduğunu öne sürmüş ve parti destekçilerini "tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya" çağırmıştı.

Senegal'deki gösterilerin ardından Milano, Paris ve New York gibi şehirlerde Senegal konsolosluklarına yönelik saldırılar düzenlenmesi sonrası konsoloslukların tümü geçici olarak kapatılmıştı.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüzle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Sonko, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Verilen cezanın ise Sonko'nun adaylığına engel olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

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