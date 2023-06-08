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Dünya
AA 08.06.2023 11:49

Yunan basını: Türkiye'nin düzensiz göçmen geçişlerine izin verdiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Yunanistan'da, son günlerde Türkiye'nin, yasa dışı düzensiz göçmen geçişlerine "izin verdiği" şeklinde çıkan iddiaların geçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yunan basını: Türkiye'nin düzensiz göçmen geçişlerine izin verdiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor
[Fotograf: AA]

Yunanistan'ın geçici Başbakanı İoannis Sarmas başkanlığında, Meriç'te düzensiz göçmen geçişlerine ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

In.gr haber portalının, adı açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina hükümetinin elinde, Türkiye'nin Meriç ve Ege'de düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği iddialarını ispatlayacak bir kanıt olmadığı vurgulandı.

Haberde, kaynakların, Meriç'teki durumla ilgili olarak "işler her zamanki gibi" ifadesini kullandığı, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmen sayısındaki artışın, mevsimsel sebeplerle Meriç nehrinde su seviyesinin azalmasından dolayı yaşandığını belirttiği kaydedildi.

Düzensiz göçmen geçişlerinin, herhangi bir krize işaret etmediğini dile getiren kaynaklar, bu meselenin Türkiye için de hassas bir konu olduğunu ifade etti.

Kaskarelis-Fidan görüşmesi Yunan basınında

Yunan Dışişleri Bakanı Vasilis Kaskarelis'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı telefonla arayarak yeni görevinden ötürü tebrik etmesi, Yunan basınında geniş yer buldu.

Haberlerde, görüşmede, Meriç'te Türkiye-Yunanistan sınırında, Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısında son günlerde artış gözlemlenmesinin ele alındığı aktarıldı.

Protothema Gazetesi, Fidan'ın, yıllarca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı yapmış biri olarak göçmen sorununa hakim olduğuna dikkati çekti.

SKAI TV de görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini, Türk makamlarının, Meriç'teki sorunun çözülmesinde olumlu bir tavır sergilediğini yazdı.

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