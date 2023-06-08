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Dünya
AA 08.06.2023 11:04

Amerikan İslam İlişkileri Konseyinden, Hindistan Başbakanı'nın Kongre oturumunun iptali çağrısı

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Kongresindeki liderlerden Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yapacağı konuşmanın iptal edilmesini isteyerek, aksi halde boykot çağrısı yapacaklarını bildirdi.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyinden, Hindistan Başbakanı'nın Kongre oturumunun iptali çağrısı

AIR Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Kevin McCarthy ve Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'e bir mektup göndererek, Modi'nin Kongre'de konuşma yapacak olmasına tepki gösterdi.

Mektubunda, "Modi'nin Kongre'de hitapta bulunması, Hristiyanlara, Müslümanlara, Sihlere ve diğer dini azınlıklara zulmetmenin, ABD Kongresi nezdinde bir önemi olmadığı mesajını veriyor." ifadesini kullanan McCaw, Modi'nin "demokrasiye aykırı" politikalarını eleştirdi.

McCaw, mektubunda, "Eğer söz konusu Kongre oturumu gerçekleşirse, Kongre üyelerine boykot çağrısı yapacağız." uyarısında bulundu.

CAIR'in yaptığı diğer açıklamalarda da Hindistan'ın dini azınlıklara muamelesi nedeniyle Kongre'nin bu ülkeyi "özel endişe duyulan ülkeler" listesine eklemesi ve Biden'ın Modi onuruna vereceği yemeği iptal etmesi istendi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Modi'ye mektup göndererek, 22 Haziran'da Kongre'de Temsilciler Meclisi ve Senato ortak oturumunda konuşma yapmaya davet etmişti.

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