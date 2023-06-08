Çok Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.06.2023 10:01

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli tutuklu İslam el-Feruh'un evini yıktı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı
[Fotograf: AA]

İsrail ordusuna bağlı bir birim, Ramallah'ta Feruh'un ailesinin yaşadığı evin altına patlayıcı yerleştirdi. Patlama 4 katlı binanın ikinci katına kadar etkisini gösterdi.

Bu arada yıkıma tepki gösteren mahalle sakini gençlerle İsrail askerleri arasında arbede çıktı. Askerler, gerçek ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Olaylarda 16 Filistinli yaralandı; onlarcası atılan gazdan etkilendi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail makamları 2023 başından mayıs sonuna kadar işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 104 yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.

Filistinli İslam el-Feruh, Batı Kudüs'te iki ayrı noktadaki otobüs durakları yakınında bombalı saldırı düzenleme suçlamasıyla 27 Aralık 2022'de gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Uganda Devlet Başkanı Museveni, COVID-19'a yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Bu hafta 7 film vizyona girecek
11:38
Deprem bölgesinde YKS başvuruları arttı
11:29
FETÖ şüphelisi eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemi
11:20
Sanayi bünyesindeki 7 sektör ihracatta rekora koştu
11:26
Bu yıl 20 milyon ton buğday üretimi hedefleniyor
11:19
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
Haşhaş tarlalarındaki renk cümbüşü fotoğraf tutkunlarını cezbediyor
Haşhaş tarlalarındaki renk cümbüşü fotoğraf tutkunlarını cezbediyor
FOTO FOKUS
İstanbul animasyon platformu 'ANİM.İST'in galası gerçekleştirildi
İstanbul animasyon platformu 'ANİM.İST'in galası gerçekleştirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ