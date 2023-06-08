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Dünya
AA 08.06.2023 09:57

Uganda Devlet Başkanı Museveni, COVID-19'a yakalandı

Museveni, ulusa sesleniş konuşmasında, COVID-19 olduğu bilgisini paylaşarak, "Sanki soğuk almışım gibi hissediyordum. Hemen COVID-19 testi oldum. İlk testim negatif çıktı ama bir daha test oldum ve bu kez pozitif çıktı." ifadesini kullandı

Uganda Devlet Başkanı Museveni, COVID-19'a yakalandı
[Fotograf: Reuters]

Doktoru Diana Atwine ise COVID-19'a yakalanan Devlet Başkanı Museveni'nin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Uganda'da, Ocak 2020 ila Mayıs 2023 tarihlerinde, COVID-19 kaynaklı 3 bin 632 ölüm kaydedilmişti.

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