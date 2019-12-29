Esir değişimi takası, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Mayorsk kontrol noktasında yapıldı. Esirler otobüslerle götürüldü, son kontroller çadırlarda yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasının tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin 76 tutsağı geri aldığı, esir tuttuğu 124 ayrılıkçıyı da karşı tarafa iade ettiği belirtildi. Şimdiye kadar iki taraftan kaç kişinin serbest bırakıldığı netlik kazanmadı.

13 bin kişi hayatını kaybetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy 9 Aralık'ta Paris'te Fransa ve Almanya'nın ara buluculuğunda bir araya gelmişti.

İki lider, 5 yıldır süren çatışmalarda esir düşen tüm tutsakların evlerine dönmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Rus yanlısı ayrılıkçıların 2014'te Ukrayna'nın doğusundaki bölgede başlattığı bağımsızlık amaçlı saldırılarda 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA