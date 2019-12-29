Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında esir değişimi başladı29 Aralık 2019 Pazar 14:42 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 15:10
Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında esir değişimi başladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde bulunan Mayorsk kontrol noktasında esirlerin serbest bırakılması sürecinin başlatıldığı duyuruldu.
Ukrayna Ombudsmanı Ludmila Denisova, gün içinde ayrılıkçılardan 80 Ukraynalı esirin alınacağını belirterek, bu sayının değişebileceğini ifade etti.
Ukrayna 80 civarında ayrılıkçı esiri serbest bırakacak
Yerel kaynaklar, Ukrayna tarafının da 80 civarında ayrılıkçı esiri serbest bırakacağını belirtiyor.
Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla 3 yıl aradan sonra 9 Aralık’ta Fransa’nın başkenti Paris’te Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Liderler Zirvesi yapılmıştı.
Zirve sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasında esir ve mahkum değişimi konusunun da ele alındığını kaydederek en geç ay sonuna kadar değişimin gerçekleşmesi üzerinde anlaştıklarını aktarmıştı.
Ukrayna’da 2014’te başkent Kiev’de meydan olaylarının ardından ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsız yönetim ilan etmişti.
Kaynak: AA