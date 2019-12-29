Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerinin, Suriye'nin kuzeybatısında siviller ile sivillerin kaçış yollarını havadan ve karadan bombaladığı belirtildi.

"İdlib'deki saldırıları durdurun"

Esed rejimi ve müttefiklerine İdlib'deki saldırılarını durdurmaları ve uluslararası hukuka uymaları çağrısı yapan AB, ülkenin kuzeybatısında son haftalarda 80 bin sivilin yerinden edildiği, bu sayının geçen şubattan beri 800 bini bulduğunu aktardı.

3 milyon sivilin yaşadığı İdlib'e insani yardımın ivedilikle ulaştırılmasının gerekliliğine işaret edilen açıklamada, "İdlib'de Birleşmiş Milletler listesindeki terör örgütleri herkesin endişe kaynağıdır ancak bu gruplarla mücadele uluslararası insani hukukun ihlaline ve sivillerin bombalanmasına izin vermez" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İdlib'deki çatışmaların siyasi müzakerelere inancı ve Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarını riske attığı vurgulandı.

Kaynak: AA