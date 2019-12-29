İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 110'a yükseldi29 Aralık 2019 Pazar 16:28 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 16:33
İran Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Daire Başkanı Hüseyin İrfaniyan, ülkede grip salgını nedeniyle son 1 haftada 4 kişinin öldüğünü, eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 110'a çıktığını söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Daire Başkanı Hüseyin İrfaniyan, son 1 haftada 2 bin 388 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.
Eylül ayından bu yana 110 kişi hayatını kaybetti
Son 1 haftada başkent Tahran ile Rezevi Horasan eyaletinde 1, Doğu Azerbaycan eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren İrfaniyan, eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a yükseldiğini belirtti.
İrfaniyan geçen haftaki açıklamasında, grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana ölenlerin sayısının 106 kişiye ulaştığını duyurmuştu.
İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.
Kaynak: AA