Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 10:20Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna hükümeti 9 insani koridor açmayı hedefliyor
[Fotoğraf: AA]
Rusya - Ukrayna savaşında sivillerin tahliye çalışmaları sürerken, Ukrayna hükümeti bugün 9 insani koridor açmayı hedeflediklerini açıkladı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Ukrayna'nın Rus kuvvetleri tarafından kuşatılan bölgelerden sivilleri tahliye etmek için dokuz "insani koridor" açmayı planladığını ve çevredeki Mariupol'a insani yardım sağlamaya çalışacağını söyledi.
Öte yandan Rivne'nin kuzey bölgesinin valisi Vitaliy Koval, pazartesi günü bir televizyon kulesine yapılan Rus hava saldırısında ölenlerin sayısının en az 19'a yükseldiğini söyledi.
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