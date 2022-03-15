Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Kiev'deki metro istasyonu patlama nedeniyle kapatıldı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Lukyanivska istasyonu patlama sonrası aldığı hasar nedeniyle kapatıldı.
Kiev metro ağı, bu sabah meydana gelen patlamalardan birinin Lukyanivska istasyonunun ve ofislerinin cephesine zarar verdiğini duyurdu.
Lukyanivska, Kiev'in merkezine oldukça yakın. İstasyon hasar nedeniyle kapatıldı.
Patlamalar devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 20'nci gününe girdi.
AFP'de yer alan habere göre, başkent Kiev'in merkezinde en az 3 şiddetli patlama sesi duyuldu.
İlgili haberde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle olay yerine gidilemediği aktarıldı.
Sıradaki Haber
Rusya'nın saldırılarında Kiev'de apartmanlar vuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz