Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntüde, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci konusunda açıklamalarda bulundu.

Gün içinde 3 insani yardım koridorunun çalıştığını belirten Vereşçuk, "Bu koridorlardan Zaporijya şehrine 1458 kişi şahsi araçlarla ulaştı. Bunların 631'i Mariupol ve 827'si de Zaporijya bölgesindeki Berdyansk, Melitopol, Enerhodar, Polohi, Orihiv, Hulyaipole ve Vasilivka kentlerinden geldi" dedi.

Tahliye için gönderilen otobüslerin Berdyansk şehrine girmesine izin verilmediğine dikkati çeken Vereşçuk, Melitopol'e tıbbi ve gıda malzemelerini ulaştırdıklarını ancak bu malzemelerin Rus askeri güçlerince ele geçirildiğini söyledi.

Vereşçuk, tahliyelere yarın da devam edeceklerini vurguladı.

İrina Vereşçuk, dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 75 bin sivili Mariupol kentinden çıkarabildiklerini belirterek, "Şimdi 100 bin sivil acil tahliye bekliyor. Bunlar kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler" demişti.