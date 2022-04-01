Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Draghi ve Scholz Rusya'ya yaptırımların sürmesi konusunda mutabık
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Rusya'ya uygulanan yaptırımların sürmesi konusunda mutabık oldukları belirtildi.
İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Scholz'ün bu akşam telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Görüşmede, iki liderin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'dan gaz ithalatına yönelik son gelişmeleri ele aldıkları ifade edildi.
Açıklamada, "Draghi ve Scholz, Rusya'ya yönelik çok etkili olduğunu gösteren yaptırım sistemini sürdürmenin önemi konusunda mutabıklar. İki lider, Avrupa nezdinde birleşik bir yaklaşımı sürdürme konusunda uzlaştı" denildi.
Her iki lider de 30 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yapmıştı.
Etiketler: Almanya İtalya Olaf Scholz Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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