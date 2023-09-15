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Dünya
AA 15.09.2023 09:22

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Andriyivka köyünün kurtarıldığını duyurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donetsk bölgesindeki Andriyivka köyünün kurtarıldığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Andriyivka köyünün kurtarıldığını duyurdu

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Andriyivka köyü üzerindeki hakimiyetine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Savunma güçleri saldırı eylemleri sırasında Donetsk bölgesindeki Andriyivka'yı kurtardı. Düşman insan gücü ve ekipman açısından önemli kayıplar verdi, güçlerimiz ele geçirilen sınırlara yerleşiyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, dün sosyal medya paylaşımında, Rus ordusu ile çatışmalar esnasında Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinde Bahmut yönünde ilerlediğini belirterek, Andriyivka köyünün kontrol altına alındığına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Malyar, daha sonra köyün kurtarılamadığını, Rus güçleriyle şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildirmişti.

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