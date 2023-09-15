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Dünya
BBC 15.09.2023 09:15

Tayvan'dan Elon Musk'a tepki: Burası satılık değil

Tayvan, milyarder Elon Musk'a adanın Çin'in bir parçası olduğunu söylemesinin ardından buranın "satılık olmadığını" söyledi.

Tayvan'dan Elon Musk'a tepki: Burası satılık değil

Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'de "Dinleyin, Tayvan ÇHC'nin (Çin Halk Cumhuriyeti) bir parçası değil ve kesinlikle satılık değil!" dedi.

Bu hafta yapılan bir iş zirvesinde Musk, Tayvan'ı Hawaii'ye benzeterek burayı Çin'in "ayrılmaz bir parçası" olarak nitelendirdi.

Bu, Çin'de ticari çıkarları olan Musk'un yorumlarıyla Tayvan hükümetini kızdırdığı ilk sefer değil.

Ekim ayında Pekin ile Taipei arasındaki gerilimin Çin'e Tayvan üzerinde bir miktar kontrol verilmesiyle çözülebileceğini öne sürdü.

Daha sonra Financial Times'a verdiği röportajda iki hükümetin "makul derecede kabul edilebilir" bir anlaşmaya varabileceğine inandığını söyledi.

Çin'in ABD büyükelçisi Musk'u övdü ancak Tayvanlı mevkidaşı Bay Wu'ya benzer bir şekilde: özgürlük "satılık değildir"dedi.

 

 

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