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Dünya
AA 15.09.2023 09:12

Fransa'dan Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan gelecek sanatçılara veto

Fransa Dışişleri Bakanlığının kültür camiasından Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan sanatçı davet etmemeleri talebinde bulunduğu belirtildi.

Fransa'dan Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan gelecek sanatçılara veto

France İnter radyosunun haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı, kültür camiasından Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan yeni sanatçı davet etmemelerini talep etti.

Kültür İşler Bölge Müdürlükleri, kamuya bağlı kültür kurumlarına mektup göndererek Dışişlerinin bu talebini iletti.

Mektupta, Dışişleri Bakanlığının talimatıyla yeni bir emre kadar Nijer, Mali ve Burkina Faso'yla tüm işbirliklerin durdurulduğu belirtilerek, bu ülkelerin vatandaşlarının davet edilmemesi gerektiği aktarıldı.

Fransa Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlıklarının veya Dışişleri Bakanlığının hangi milletten olursa olsun herhangi bir sanatçının sahnesini iptal edilmesini istemediğine işaret edildi.

Açıklamada, Fransa'nın Nijer, Burkina Faso ve Mali'den gelenlere 7 Ağustos'tan bu yana vize vermeyi durdurduğu kaydedilirken, bu kararın, söz konusu tarihten önce veya Fransa'nın yanı sıra başka bir ülkede yaşayanlar için verilen vizeleri etkilemediği belirtildi.

Sanat ve Kültür İşletmeleri Sendikası (Syndeac) söz konusu 3 Afrika ülkesinin sanatçılarına yönelik alınan bu kararın değiştirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ile acil toplantı talep etti.

Öte yandan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Paris Belediyesinin Malili, Nijerli ve Burkina Fasolu sanatçılarla işbirliğini durdurmadığını duyurdu.

Hidalgo, "Kültür, sanatçılar, insanlığın vazgeçemeyeceği bir umudu taşıyor." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Mali, Burkina Faso ve Nijer'le ilişkilerindeki bazı gelişmeler

Fransa ve Mali arasında yaşanan diplomatik gerilimin ardından Paris yönetimi Barkhane Operasyonu kapsamında bu ülkede bulunan son askerlerini 2022'de çekmişti.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte ülkeden ayrılmamıştı.

Burkina Faso, bu yıl ocakta, Sabre Operasyonu kapsamında ülkede bulunan Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmişti. Fransa, askerlerini çekmeyi kabul etmişti.

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