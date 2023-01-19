Bakan Sviridenko, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "Güvenliği ve Barışı Yeniden Kurmak" başlığıyla düzenlenen oturuma katılarak bir konuşma yaptı.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşına değinen Sviridenko, Ukrayna'nın savaşmaya devam ettiğini söyledi.

Sviridenko, "Ordumuz, askeri teknolojiyi kullanmak için çok hızlı bir şekilde eğitim alabilir ve biz bunun savaş sahasında nasıl kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Biz, bu bilgiyi kullanmak istiyor, benzersiz bir deneyim olarak dünya ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

Ukrayna'nın hem ekonomik hem de askeri olarak bir savaşta olduğunu belirten Sviridenko, ülkesinin enerji altyapılarının, füze saldırıları altında olduğuna işaret etti.

Sviridenko, bu savaştan galip çıkmaları için desteğe ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Ukrayna'nın bu savaşı kazanacağından kimsenin şüphesi yok. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dediği gibi, fazla zamanımız yok. Bu yüzden şimdi işbirliği yapmalıyız. Zaferimizi hızlandırmak için bize silah ve hava savunma sistemi sağlamanın bir yolunu bulmalıyız" diye konuştu.

Sviridenko, savaşın, günden güne Ukrayna'ya daha ağır yıkımlar getirdiğini de sözlerine ekledi.