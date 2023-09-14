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Dünya
AA 14.09.2023 16:53

Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Andriyivka köyünü kurtardık

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Donetsk bölgesinin Bahmut yönündeki Andriyivka köyünü kurtardıklarını bildirdi.

Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Andriyivka köyünü kurtardık

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Bahmut yönünde ilerlediğini belirtti.

Rus ordusunun Bahmut'un kuzey kanadında kaybettiği mevzileri geri almaya çalıştığına işaret eden Malyar, şehrin güney kanadında da Ukrayna birliklerinin başarıyla ilerlediğini kaydetti.

Malyar, asıl çatışmaların Andriyivka, Kurdyumivka ve Klişiyivka bölgelerinde devam ettiğini aktararak, "Orada iyi haberimiz var. Andriyivka bizim. Ele geçirdiğimiz mevzilerde sağlamlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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