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Dünya
AA 14.09.2023 16:31

Kremlin: Kuzey Kore ile mümkün olan her alanda ilişkileri geliştireceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri ve teknik işbirliğinin oldukça hassas etkileşim alanları kategorisine girdiğini söyleyerek “Kuzey Kore bizim komşumuzdur ve mümkün olan tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyoruz, bunu da yapacağız.” dedi.

Kremlin: Kuzey Kore ile mümkün olan her alanda ilişkileri geliştireceğiz

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kim’in ziyaretinin zamanında ve yapıcı olduğunu belirten Peskov, Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirileceğine dikkati çeken Peskov, “Askeri ve teknik işbirliği oldukça hassas etkileşim alanları kategorisine giriyor. Kuzey Kore bizim komşumuzdur ve mümkün olan tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyoruz, bunu da yapacağız.” ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesinde çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını aktaran Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ekim ayında Pyongyang’a ziyarette bulunacağı bilgisini paylaştı.

Putin’in, Kim’in Kuzey Kore’ye davet teklifini kabul ettiğini de dile getiren Peskov, ziyaretle ilgili diğer detayların diplomatik yollarla belirleneceğini belirtti.

Vostoçniy Uzay Üssü'ndeki görüşme esnasında Putin’in Kim’e uzayda kullanılan, Rus üretimi uzay elbisesi eldiveni hediye ettiğini açıklayan Peskov, ayrıca Kuzey Kore liderinin Rusya ziyaretinin ne kadar süreceği hususunda bilgi veremeyeceğini, bu bilginin Kuzey Kore tarafının inisiyatifinde olduğunu vurguladı. ​​​​

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