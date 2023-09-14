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Dünya
AA 14.09.2023 16:52

Grönland'ın kuzeydoğusunda denizde mahsur kalan lüks yolcu gemisi kurtarıldı

Grönland'ın kuzeydoğusunda çamurlu deniz tabanına oturarak mahsur kalan, çoğunluğu Avustralyalı 200'den fazla yolcu ve mürettebatın bulunduğu lüks yolcu gemisi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Grönland'ın kuzeydoğusunda denizde mahsur kalan lüks yolcu gemisi kurtarıldı

Geminin sahibi Kopenhag merkezli SunStone Ships'ten yapılan yazılı açıklamada, geminin kendi motor gücü ve Grönland hükümetine ait başka bir geminin çekmesi sayesinde kurtarıldığı bildirildi.

Kurtarma operasyonu esnasında hiç kimseye ve doğaya herhangi bir zarar gelmediğine işaret edilen açıklamada, "Tabanındaki hasar incelenirken gemi limana çekilecek ve yolcular buradan uçakla ülkelerine gönderilecek." bilgisi paylaşıldı.

Gemideki 200 yolcunun çoğunluğu Avustralyalılardan oluşuyor, ayrıca aralarında Yeni Zelanda, Güney Kore, İngiltere ve ABD vatandaşları bulunuyor.

Gemiyi kurtarmaya yönelik daha önceki 3 girişim başarısız olmuştu.

Öte yandan Kovid-19 testleri pozitif çıkan 3 yolcunun izole edildikleri açıklanmıştı.

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