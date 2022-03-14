Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Truss ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'da savaşı başlatan Rusya'ya daha çok yaptırımın uygulanmasını konuştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamak için sonraki adımları Liz Truss ile görüştük. Anlamsız saldırganlığını ve barbarca savaş suçlarını durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı."

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğü aktarılarak, Ukrayna'nın AB ile entegrasyonu sürecinin değerlendirildiği bildirildi.