Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme adımları atılmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüştü.

"İsrail'deki insanlar ilişkilerin gelişmesinden heyecanlı"

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için Türkiye'ye gelen İsrail Parlamentosu Knesset Üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısı Ghaida Rinawie Zoabi, "Biz Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik durumun değişeceği konusunda olumlu düşünüyoruz. Aynı zamanda İsrail'de yasayan insanlar da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin daha yakın olduğunu gördüğü için oldukça çok heyecanlı. Bu gelecekte ticaret turizm ve ekonomi alanlarında yaşanacak gelişimler için oldukça pozitif bir adım" açıklamasını yaptı.

"Büyükelçiler yeniden atanabilir"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsrail'e gidecek.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretini ikili ilişkilerde önemli bir adım olarak yorumladı. "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerdeki İsrail ziyareti de ilişkilerin geleceği için oldukça önemli belki inşallah büyükelçilerin yeniden atandığını da görebiliriz" dedi.

"Antalya Diplomasi Forumu önemli bir yer"

Zoabi, forumun diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için çok önemli bir alan oluşturduğuna dikkati çekti. Zoabi açıklamasında, "Foruma konuşmacı olarak katıldım. Bence forum uluslararası diplomasi alanda çok önemli bir yer. Burada dünyanın dört bir yanından insanlarla karşılaşıyoruz bu önemlisi yıllar için de oldukça önemli" ifadelerine yer verdi.