Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Obama'nın COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Eski ABD Başkanı Barack Obama, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Barack Obama, "İki gündür boğazımda kaşıntı vardı ama onun dışında iyi hissediyorum. Michelle ve ben 3 doz aşı yaptırdığımız için minnettarız, onun testi negatif çıktı. Vaka sayıları azalsa da bu, aşı yaptırmadıysanız bir hatırlatma" dedi.
I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022
It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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