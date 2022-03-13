Eski ABD Başkanı Barack Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Barack Obama, "İki gündür boğazımda kaşıntı vardı ama onun dışında iyi hissediyorum. Michelle ve ben 3 doz aşı yaptırdığımız için minnettarız, onun testi negatif çıktı. Vaka sayıları azalsa da bu, aşı yaptırmadıysanız bir hatırlatma" dedi.