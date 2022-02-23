Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, BM Genel Kurulu’nda konuştu. Kuleba'nın Rusya'nın iddialarının 'absürtlük seviyesinde' olduğunu Ukrayna'nın hiç kimseyi tehdit etmediğini ve hiç kimseye saldırmadığını söyledi.

"Ukrayna hiçbir zaman Donbas'ta askeri bişey planlamamıştır ve planlamayacaktır. Böyle iddialarla temel mantık ilkeleri ihlal edilmektedir."

Ukrayna'nın aldığı askeri desteğe değinen Kuleba," Bu Ukrayna'nın savunma sistemini güçlendirmek içindir" dedi.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük tehditle karşı karşıyayız"

Rusya'nın ifadelerinin Ukrayna'yı tehdit etmenin ötesine geçtiğini, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurgulayan Kuleba, Donbas'la ilgili Rusya'nın iddialarının asılsız olduğunu dile getirdi.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük tehditle karşı karşıyayız. Rusya’nın Donbas’la ilgili iddiaları asılsızdır. Donbas’la ilgili bir sabotaj planımız hiçbir zaman olmadı. Putin Ukrayna’nın egemenlik hakkını ihlal etmiştir."

"Putin'in kendi başına durmayacağı açıktır"

Kuleba, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda seslendiği üye ülkelerden Rusya'ya karşı kararlı bir adım ve eylem beklediklerini söyledi.

"Şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse bu krizden kaçamaz. Putin Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse sizin hükümetleriniz ve halklarınızda bizim gibi acı sonuçlarla yüzleşecektir. O yüzden Rusya'yı durdurmalıyız. Çünkü Putin'in kendi başına durmayacağı açıktır.

BM şu an kararlı eylemlere geçme ve Putin'e karşı gücünü kullanma yolunu seçerse Rusya'nın duracağını düşünüyorum.Ukrayna uluslararası topluluktan kararlı ve orantılı eylemler beklemektedir. Sadece kınama yeterli değil."

Diplomasi yolunun hala açık olduğunu vurgulayan Kuleba, "Şu an Rusya'yı durdurabilmek için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Diplomasiye ihtiyacımız var. Hala diplomasi için zamanımız var" dedi.

"150 binden fazla Rus asker sınırda"

Rusya'nın karada ve denizde yaptığı askeri yığınağa dikkat çekti.

"Rusya sınırımıza her geçen gün daha fazla asker konuşladı. Şu anda 150 binden fazla askerin sınırda olduğunu görüyoruz.

Karadeniz'de 48 gemi bulunduruyor. Ukrayna'nın deniz çıkışını bloke etmek istiyorlar. Bu da uluslararası hukukun ihlali."

Rusya'nın saldırganlığının uluslararası diplomasi ilkeleriile durdurulması gerektiğine değinen Kuleba, "Rus işgal güçlerinin Ukrayna bölgelerini ve sivil alt yapıları bombalamalarının arttığını görüyoruz. Bir anaokulu bombalandı. Bu korkunç bir örnek" dedi.

Kırım'da yaşananlara da değinen Kuleba, "Kırım Tatarlarının durumunu takip ediyoruz. 2014'ten beri binlerce Ukraynalı Kırım'ı terketmek zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

Rusya'ya çağrı: Gerilimi azaltın ve diplomasiyi güçlendirin

Kuleba uluslararası topluma savaşı önlemek için herşeyi yapma çağrısında bulunurken Rusya'yı da gerilimi azaltmaya çağırdı.

"1944'te nükleer güçlerimizi bıraktık. Dünyanın 3. en güçlü nükleer silahlarından vazgeçtik. Bunu tekrar kullanma ya da edinme niyetimiz yok.

Rusya'yı gerilimi azaltmaya ve diplomasiyi güçlendirmeye çağırıyoruz. Uluslararası topluluktan Avrupa'nın göbeğine düşen ve artmakta olan ateşe dair herşeyi yapmasını istiyoruz. Uygun eylemlerin eksikliği ya da nötr bir duruş şu an sadece gerilimin artmasına sebep olur. Aktif diplomasi, güçlü ekonomik yaptırımlar Moskova'nın saldırgan planlarından vazgeçmesine neden olabilir."

"Öz savunma hakkımızı kullanmaya hazırız"

Rusya saldırırsa cevap vermeye hazır olduklarını da söyleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı," BM'de belirtilen 'öz savunma' hakkımızı kullanmaya hazırız" dedi.