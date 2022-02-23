Konuya ilişkin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.



"Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında 1828 yılındaki Türkmençay Anlaşması'yla ilgili tahrif edilen bilginin paylaşılması şaşırtıcı ve üzücü bir durum." denildi.



Paylaşımın, Azerbaycan ve Rusya arasında Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname'nin imzalandığı gün yapıldığına dikkat çekildi.



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan yanlış bilginin düzeltilmesini istedi.