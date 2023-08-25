Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Bakan Fidan ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Zelenskiy, Facebook hesabındaki görüntülü paylaşımında, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşme. Birçok önemli konuyu ele aldık. Barış formülü, Küresel Barış Zirvesi hazırlıkları, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridorunu abluka altına almasının yarattığı riskler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Resmi ziyaret kapsamında Kiev'e giden Bakan Fidan, bugün Zelenskiy'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile de görüşmüştü.

Şmıgal de X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşımında, Fidan ile Ukrayna'nın ticari ve ekonomik işbirliğini ve yeniden inşasını ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Türkiye'ye, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülüne verdiği destek ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yaptığı katkılar dolayısıyla minnettar olduklarını kaydetti.