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Dünya
AA 25.08.2023 15:11

İspanya'da muzların arasına saklanmış 9,4 ton kokain ele geçirildi

İspanya'da muz konteynerlerinin içine gizlenmiş 9,4 ton kokain bulunurken bunun, ülkede bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğu aktarıldı.

İspanya'da muzların arasına saklanmış 9,4 ton kokain ele geçirildi

İspanya Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza kurumlarından basına yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Cadiz kentinde yer alan Algeciras Limanı'na Kolombiya'dan gelip Ekvador'dan yüklenen muz konteynerlerinin içinde, 9 ton 436 kilogram kokain bulunduğu bildirildi.

Bunun, bugüne kadar İspanya'da ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, söz konusu uyuşturucunun İspanya'dan Portekiz'e, oradan da Avrupa'nın diğer ülkelerine gönderilmek üzere sevk edildiğini açıkladı.

Muzların arasına birer kiloluk paketler halinde saklanan uyuşturucunun konulduğu konteynerin üzerinde 30'dan fazla logo bulunduğu, suç örgütlerinin uyuşturucuyu bu şekilde daha çok gizlemeyi amaçladığı ifade edildi.

Ekvador merkezli uluslararası bir ticaret firmasına kayıtlı olan konteynerlerdeki uyuşturucunun nakliyesini, Avrupa'daki en büyük suç örgütlerinden birinin yürüttüğünü kaydeden İspanyol polisi, soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini duyurdu.

Operasyonun devam etmesi nedeniyle gözaltına alınanların veya tutuklananların sayısı hakkında bilgi verilmedi.

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