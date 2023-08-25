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Dünya
AA 25.08.2023 14:37

ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Orta Doğu'nun kendileri için birçok açıdan önemli olduğunu vurgulayarak bu bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum

Milley, Ürdün merkezli Al-Mamlaka TV'ye verdiği mülakatta, ABD'nin Orta Doğu politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'nun birçok açıdan ABD için önemli bir bölge olduğunu belirten Milley, "Bu bölgeyle yakın bir dostluğumuz ve ortaklığımız var. Buranın istikrarlı olduğundan emin olmak istiyoruz. Bölge, tüm dünya için petrol ve enerji kaynakları açısından ana kaynak" ifadelerini kullandı.

Milley, Orta Doğu ile ilişkilerini sürdüreceklerini vurgulayarak "ABD'nin Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum. Buraya taahhüdümüz uzun yıllar sürecek" dedi.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını arttırmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Milley, "Bu, o zamanki tehdit seviyesine bağlı" yanıtını verdi.

Irak ve Suriye'de varlığını sürdürme mesajı

Milley, DEAŞ'ın hala tam anlamıyla yok edilemediğini vurgulayarak "İdeoloji henüz ölmedi. DEAŞ'lı teröristler hala Suriye ve Irak çöllerinde dolanıyor, bu yüzden hala bizim için tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin hem Suriye hem Irak'ta askeri varlığını sürdüreceğine işaret eden Milley, "Biz bir şekilde buradan aniden çekilirken buradaki DEAŞ'lılar yeniden örgütlenebilir. Şu anda durum eskisine göre iyi ama hala belirli bir çaba gerektiriyor" diye konuştu.

Milley, DEAŞ'ın tamamen bitmesi durumunda ABD'nin buradan çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine, bu kararın ABD Başkanı Joe Biden ve ABD hükümetine bağlı olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlattığı karşı saldırının da "kanlı" ve "yavaş" ilerlediğini belirten Milley, "Bunun başarılı ya da başarısız olduğunu söylemek için henüz çok erken" dedi.

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