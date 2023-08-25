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Dünya
AA 25.08.2023 13:37

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın kapısında cuma namazına gelenlere saldırdı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya cuma namazı kılmak için gelenlere saldırıda bulundu.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın kapısında cuma namazına gelenlere saldırdı

On binlerce Filistinli ve yabancı Müslüman cuma namazını eda etmek için her hafta olduğu gibi yine Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Mescid-i Aksa’nın girişlerinden olan El-Esbat Kapısı'nda çok sayıda İsrail polisi kutsal mabede girenlere kimlik kontrolü yapmaya başladı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sırada İsrail polisleri, bir kişiye saldırdı ve kargaşa çıktı.

İsrail güçlerinin gaz bombası ile müdahalesi sonucu bir kişinin ayağı kırıldı. Yaralının, tedavi için hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de aldığı darbe sonucu bir kişinin başının kanadığı görüldü.

Öte yandan Filistin basını, İsrail polislerinin olaylarda bir kişiyi de gözaltına aldığını duyurdu.

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