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Dünya
AA 25.08.2023 12:56

İsrail, Sierre Leone’nin Kudüs’te büyükelçilik açacağını duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Sierra Leone'nin Kudüs'te büyükelçilik açacağını bildirdi.

İsrail, Sierre Leone’nin Kudüs’te büyükelçilik açacağını duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Cohen, Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio ile telefonda görüştü.

Açıklamada Cohen'in, "Paraguay Devlet Başkanı'nın Kudüs'te büyükelçilik açacağını açıklamasının ardından Sierra Leone Devlet Başkanı'ndan da Kudüs'te büyükelçilik açma niyetinde olduğunu duyduğumda memnun oldum.” şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Cohen, Sierre Leone’nin bu adımıyla birlikte Kudüs’te İsrail nezdindeki büyükelçilik sayısının 7'ye çıkacağını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, Batı Afrika ülkesi Sierre Leone’nin, bağımsızlığını ilan ettiği 1961’den bu yana İsrail ile ilişkiler kurduğuna dikkat çekildi. İlişkilerin 1973'te kopmasının ardından 1992'de yeniden başlatıldığı belirtildi.

Kudüs'te büyükelçilik açan ülkeler

İsrail, tek taraflı şekilde Kudüs'ü sözde bütün ve birleşik başkenti olarak kabul ederken, Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in "başkenti" olarak tanıdı ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşıdı.

Büyükelçiliğini Kudüs'e götüren Honduras'ın bundan geri adım atarak, elçiliğini yeniden Tel Aviv'e taşımasının gündemde olduğu belirtiliyor.

İsrail, 16 Ağustos’ta, Paraguay’ın da büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.

Bazı ülkeler ise büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı düşündüklerini açıkladı ancak henüz bu yönde bir adım atmadı.

Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi ülkeler de Kudüs'te ticari ofis açtıklarını duyurdu.

Filistin yönetiminin, büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınmaması konusundaki girişimleri, Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra Avrupa'dan da destek gördü.

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