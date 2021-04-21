Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'e Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür etti.

Zelenskiy, Kırım ve Donbas'taki BM İnsan Hakları Gözlem Misyonu’nun önemine dikkati çekti. Görüşmede, taraflar koronavirüs aşısının adil tedariki ve ağustosta gerçekleşecek Kırım Platformu konularını ele aldı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını söylemişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.