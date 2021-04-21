Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray'dan Rusya ile 'İstikrarlı ve öngörülebilir' ilişki açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki,Putin'in Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenlerin pişman olacağı yönündeki açıklamasına yönelik cevap verdi. Psaki,"Putin'in söylediği hiçbir şeyi kişisel algılamıyoruz." ifadelerini kullandı.
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının istenilen eylemleri doğurup doğurmadığının sorulması üzerine Psaki, hemen bir davranış değişikliği beklemediklerini ancak kesinlikle kabul edilemez ve devam etmemesi gereken eylemlere karşı net bir mesaj yolladıklarını söyledi.
"İstikrarlı ve öngörülebilir" ilişki vurgusu
Psaki, Rusya'ya "istikrarlı ve öngörülebilir" bir ilişki niyetlerini daha önce ilettiklerini vurgulayarak, Rusya ile ilişkilerinin olumsuz bir yörüngede devam etmek zorunda olmadığını söyledi.
Putin-Biden zirvesi için üst düzey görüşmeler sürüyor
Rusya ile ortak çalışabilecekleri alanlar ve Putin'e zirve davetlerinin halen geçerli olduğuna işaret eden Psaki, zirve için üst düzey görüşmelere devam ettiklerini vurguladı.
Psaki, Putin'in konuşmasında kullandığı "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." sözlerinin ABD'ye yönelik bir uyarı olup olmadığının sorulması üzerine Putin'in söylediği hiçbir şeyi kişisel algılamadıkları cevabını verdi.
Lukaşenko'ya suikast iddialarını yalanladı
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya ABD'nin bir suikast planladığına yönelik iddialara da yanıt veren Psaki, iddiaların hiçbir gerçeklik temeli olmadığını söyledi.
Etiketler: Beyaz Saray Joe Biden Rusya Vladimir Putin
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