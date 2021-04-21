Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının istenilen eylemleri doğurup doğurmadığının sorulması üzerine Psaki, hemen bir davranış değişikliği beklemediklerini ancak kesinlikle kabul edilemez ve devam etmemesi gereken eylemlere karşı net bir mesaj yolladıklarını söyledi.

"İstikrarlı ve öngörülebilir" ilişki vurgusu

Psaki, Rusya'ya "istikrarlı ve öngörülebilir" bir ilişki niyetlerini daha önce ilettiklerini vurgulayarak, Rusya ile ilişkilerinin olumsuz bir yörüngede devam etmek zorunda olmadığını söyledi.

Putin-Biden zirvesi için üst düzey görüşmeler sürüyor

Rusya ile ortak çalışabilecekleri alanlar ve Putin'e zirve davetlerinin halen geçerli olduğuna işaret eden Psaki, zirve için üst düzey görüşmelere devam ettiklerini vurguladı.

Psaki, Putin'in konuşmasında kullandığı "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." sözlerinin ABD'ye yönelik bir uyarı olup olmadığının sorulması üzerine Putin'in söylediği hiçbir şeyi kişisel algılamadıkları cevabını verdi.

Lukaşenko'ya suikast iddialarını yalanladı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya ABD'nin bir suikast planladığına yönelik iddialara da yanıt veren Psaki, iddiaların hiçbir gerçeklik temeli olmadığını söyledi.