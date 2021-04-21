Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, daha önce 15 milyon doz aşıyı kullanılamaz hale getirdiği ortaya çıkan Baltimore şehrindeki Emergent BioSolutions tesisinde başka sorunlarda tespit edildi.

Aşının "sıhhi durumda tutulmadığı" ve "çapraz bulaşmayı önlemek için bazı prosedürlerin uygulanmadığı" yapılan açıklamada yer aldı.

Johnson & Johnson aşıları ek teste tabi tutulacak

İki üst düzey yetkili Peter Marks ve Janet Woodcock imzalı FDA raporunda, halihazırda üretilen aşıların ek testlere tabi tutulacağı ve dağıtımdan önce kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği bilgisine yer verildi.

FDA’nın kalite beklentisini karşıladığından emin olana kadar hiçbir ürünün piyasaya sürülmesine izin vermeyeceği vurgulandı.

Johnson & Johnson: Aşının kalitesi ve güvenliğinin çok önemli

Johnson & Johnson, rapora yanıt olarak yaptığı açıklamada, aşının kalitesi ve güvenliğinin çok önemli olduğu bilgisine yer verildi. Fabrikada denetimlerin artırdığına dikkat çekti.

İlaç firmasının Emergent BioSolutions tesisi, tesisteki eksiklikleri gidermek için hızlı bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Sorunlar giderilinceye kadar üretim durduruldu

FDA'in sorunlar giderilinceye kadar üretimin durdurulması kararı aldığı Johnson & Johnson'ın COVID-19 aşısı pıhtılaşmaya yol açtığı yönündeki endişeler nedeniyle de birçok ülkede kullanım dışı kalmıştı.