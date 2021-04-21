İtalya'da 24 saatte 364 can kaybı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 364 artarak 117 bin 997'ye yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte yapılan 350 bin 34 testte 13 bin 844 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 904 bin 899'a çıktı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 475 bin 635'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 76'ya geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 364 artarak 117 bin 997'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 20 bin 552 artışla 3 milyon 311 bin 267'ye ulaştı.
Hükümet OHAL'i uzatmaya hazırlanıyor
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılama sayısı, bugün itibarıyla 15 milyon 894 bin 532 oldu. Aşılananların 4 milyon 654 bin 357'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.
Mario Draghi liderliğindeki hükümetin, COVID-19 salgınına yönelik ay sonunda bitecek OHAL'i 31 Temmuz'a kadar uzatmaya hazırlandığı da basına yansıdı.