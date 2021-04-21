Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta 1 milyon kişi koronavirüse yakalandı
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, ülkede koronavirüse yakalanan kişi sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Bedir koronavirüs salgınına ilişkin son verileri de paylaştı.
Salgın başladığından bu yana ülkede 1 milyon kişinin koronavirüse yakalandığını söyleyen Bedir, salgınla mücadelede sağlık sistemlerinin yeterli kapasiteye sahip olduğunu savundu.
Vaka sayısındaki söz konusu artışı beklediklerini ifade eden Bedir, bunun için vatandaşlara sürekli sağlık kurallarına uyma çağrısı yaptıklarını dile getirdi.
"Aşılananlar içerisinde olumsuz bir durum söz konusu değil"
Irak’taki aşılanma sürecine de değinen Bedir, aşı olanlar içerisinde olumsuz sonuçlara rastlanmadığını söyledi.
Irak’ın nüfusu resmi sayım olmasa da yaklaşık 40 milyon olarak ifade ediliyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Aşısı Irak
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