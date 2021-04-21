Salgın başladığından bu yana ülkede 1 milyon kişinin koronavirüse yakalandığını söyleyen Bedir, salgınla mücadelede sağlık sistemlerinin yeterli kapasiteye sahip olduğunu savundu.

Vaka sayısındaki söz konusu artışı beklediklerini ifade eden Bedir, bunun için vatandaşlara sürekli sağlık kurallarına uyma çağrısı yaptıklarını dile getirdi. "Aşılananlar içerisinde olumsuz bir durum söz konusu değil" Irak’taki aşılanma sürecine de değinen Bedir, aşı olanlar içerisinde olumsuz sonuçlara rastlanmadığını söyledi. Irak’ın nüfusu resmi sayım olmasa da yaklaşık 40 milyon olarak ifade ediliyor.