Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Danimarka tüm CAESAR obüslerini Ukrayna’ya teslim etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Danimarka’nın tüm "CAESAR" obüslerini kendilerine verdiğini duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkeye sağlanan askeri desteğe ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, “Danimarka, tüm CAESAR obüslerini Ukrayna’ya teslim etti. Mücadelemizin Avrupa mücadelesi olduğunu bilen gerçek dost Danimarka.” ifadesi kullanıldı.
Ukrayna’ya verilen obüslerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen, ocak ayında Ukrayna’ya Fransa menşeli 19 "CAESAR" obüsü vereceklerini açıklamıştı.
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