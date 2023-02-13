Filipinler sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, Çinli sahil güvenlik gemisinin, Filipinler sahil güvenlik gemisine lazer ışınlarıyla saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, lazer ışınının mürettebattan bazılarında geçici körlüğe neden olduğu ve bu saldırının Manila'nın egemenlik haklarını ihlal ettiği savunuldu.

Çin sahil güvenlik gemisinin, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı ikinci Thomas resifine ulaşmak isteyen Filipin sahil güvenlik gemisine engel olmak için yaklaşık 137 metre yakınında tehlikeli şekilde manevra yaptığı kaydedilen açıklamada, "Çin'in, askeri personelimize gıda ve erzak taşıyan gemileri kasıtlı olarak engellemesi, 'Batı Filipin Denizi'nde' Filipinlerin egemenlik haklarının açıkça ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Çin Büyükelçiliği'nden henüz açıklama yapılmadı.

Filipinler sahil güvenlik yetkilisi Commodore Armand Balilo, Çin'in daha önce de tartışmalı bölgede Filipin sahil güvenlik gemilerini engellemeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu fakat ilk kez lazer ışını kullanarak mürettebata fiziki zarar verdiğini belirtti.

Başkent Manila'daki Çin Büyükelçiliği'nden olay hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Çin sahil güvenlik gemilerinin, Kasım 2021'de Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı resifteki teknelere tazyikli su kullanarak müdahale etmesi gerilime sebep olmuş, Manila yönetiminden kınama gelmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, ilk kez 1947'de yayımlanan, "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in ihtilaflı bölgede inşa ettiği yapay adaları askeri üsler kurarak silahlandırması da ABD ve bölge ülkeleriyle gerginliğe yol açıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Lahey'deki BM Daimi Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.