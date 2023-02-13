Polonya'da yayın yapan Polsat News kanalına konuk olan Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülke ordusunun her geçen yıl güçlendiğini vurguladı.

Blaszczak, Polonya ordusunun ABD'den gelecek Abrams tanklarıyla donatılmaya devam edileceğini belirterek "Bizim görevimiz Ukrayna'yı desteklemek ama aynı zamanda Polonya ordusunu güçlendirmek. ABD ile çok güçlü ilişkilerimiz var." ifadelerini kullandı.

500 HIMARS çoklu roketatar sisteminin ABD'den alınacağını anımsatan Blaszczak, "Ukrayna'yı desteklemek için adımlarımız devam ediyor. Kiev'i destekleyen ülkelerle bir toplantımız olacak. Leopard tanklarının yedek parçaları büyük bir sorun ve bunu konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Blaszczak, elinde Leopard olan ve Ukrayna'ya teslim edebilen ülkelerden bir koalisyon oluşturulacağının altını çizerek bu tankları kullanacak Ukraynalı askerlerin Polonya'dan eğitim aldığını sözlerine ekledi.